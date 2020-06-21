“الصحة”: استقرار الحالات في الرياض وجدة والمدينة لهذا السبب

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 21 يونيو 2020 11:15 مساءً - كشف الوكيل المساعد للصحة الوقائية بوزارة الصحة الدكتور عبد الله عسيري عن سبب انخفاض الإصابات في مدينة الرياض مقارنة بما شهدته خلال الأيام الماضية.

وقال إن استقرار حالات الإصابة الجديدة في مدينة الرياض وفي مدينتي جدة والمدينة المنورة هو انعكاس فعلي لالتزام المواطنين والمقيمين، ويدل على وجود التزام شخصي من قبل الأفراد.

وأكد عسيري أن الفيروس لم يتغير، ولم يوجد له علاج حتى الآن، وهذا يؤكد أن السبب الوحيد في هذا الانخفاض – بعد توفيق الله تعالى – هو التزام سكان هذه المدن بالإجراءات الوقائية واتباعهم للإرشادات الصحية.

وأضاف – في مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية” – أن استمرار السكان في الالتزام بالإجراءات الوقائية هو المحدد الرئيس لمسار المنحنى الوبائي خلال الأسابيع القادمة.

وأفاد بأن الوزارة تراقب السعة السريرية في المستشفيات الحكومية والخاصة على مدار الساعة، وهذه السعة هي المعيار الذي يستخدم للانتقال من مرحلة إلى مرحلة أو العودة من مرحلة إلى أخرى، مشيراً إلى أن الوضع مستقر في الوقت الحالي وتأمل الوزارة أن يستمر في الاستقرار.