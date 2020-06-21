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سقط جزءٌ من سقف أحد المجمعات التجارية بمحافظة القطيف مساء اليوم، في أول يوم من عودة الحياة الطبيعية في المملكة.
وقالت مصادر "الخليج 365" عند انهيار السقف، وهو سقف مستعار في الدور الثاني في مجمع "سيتي مول" بمحافظة القطيف، إن إدارة المجمع، ممثلة في قسم الأمن، أخلت موقع الانهيار، وتم الاتصال فورًا بالدفاع المدني والذي باشر موقع الحادث في الحال.
وأضافت المصادر أن الدفاع المدني باشر الحادث، واتخذ كل الإجراءات الاحترازية للموقع، فيما أكدت المصادر نفسها أنه لا توجد أي إصابات من جراء الحادث، وتم فتح ملف للتحقيق في الحادث.
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441 11:33 PM
تم إخلاء الموقع واتخاذ الإجراءات الاحترازية.. ولا إصاباتفي أول أيام إعادة فتحها.. سقوط سقف أحد المولات بالقطيف
سقط جزءٌ من سقف أحد المجمعات التجارية بمحافظة القطيف مساء اليوم، في أول يوم من عودة الحياة الطبيعية في المملكة.
وقالت مصادر "الخليج 365" عند انهيار السقف، وهو سقف مستعار في الدور الثاني في مجمع "سيتي مول" بمحافظة القطيف، إن إدارة المجمع، ممثلة في قسم الأمن، أخلت موقع الانهيار، وتم الاتصال فورًا بالدفاع المدني والذي باشر موقع الحادث في الحال.
وأضافت المصادر أن الدفاع المدني باشر الحادث، واتخذ كل الإجراءات الاحترازية للموقع، فيما أكدت المصادر نفسها أنه لا توجد أي إصابات من جراء الحادث، وتم فتح ملف للتحقيق في الحادث.
، في أول أيام إعادة فتحها.. سقوط سقف أحد المولات بالقطيف ،
المصدر : الخليج 365
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