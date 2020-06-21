، مصر تسجل 1475 إصابة جديدة بـ "كورونا" و87 حالة وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - مجاهد: أعلى معدلات الإصابة بالقاهرة والجيزة وأقلها بالبحر الأحمر

قالت وزارة الصحة في مصر اليوم الأحد إنها سجلت 87 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء التفشي إلى 2193 وفاة، حسب رويترز.

وفى التفاصيل، قال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان إنه تم رصد 1475 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 55233 حالة.

وكانت مصر قد سجلت يوم السبت 1547 إصابة جديدة و89 حالة وفاة.

وقال مجاهد إن المحافظات التي سجلت أعلى معدلات إصابة هي القاهرة والجيزة والقليوبية بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات.

