شكرا لمتابعة خبر عن الشرطة تداهم الأحياء والأسواق لضبط مخالفي التباعد وارتداء الكمامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): شنت الجهات الأمنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة حملات واسعة لضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية في أول أيام العودة. شنت الجهات الأمنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة حملات واسعة لضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية في أول أيام العودة. ونفذت الجهات الأمنية الحملات على أحياء سوق اليمنة ومعارض السيارات وحي البخارية. وحررت الشرطة مخالفات لأشخاص لم يلتزموا بتطبيق التباعد الجسدي، ولبس الكمامة، والتجمع، خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

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