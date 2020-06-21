شكرا لمتابعة خبر عن حماية المستهلك تحذر صالونات الحلاقة بعد العودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): حذرت جمعية حماية المستهلك، اليوم الأحد، صالونات الحلاقة من تجاهل وضع أسعارها المعتمدة. حذرت جمعية حماية المستهلك، اليوم الأحد، صالونات الحلاقة من تجاهل وضع أسعارها المعتمدة. وقالت الجمعية عبر حسابها على "تويتر" : "يجب على محلات الحلاقة، أن تعرض الأسعار المعتمدة من الأمانة على لوحة في مكان واضح، وعند المخالفة أو مخالفة الأسعار قدم بلاغ: عبر 940".

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