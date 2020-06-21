شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. انهيار سقف سيتي مول بالقطيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى):

أثار فيديو متداول الرعب بين المواطنين حيث أظهر سقوط جزء من سقف سيتي مول بمحافظة القطيف.

وأظهر الفيديو تساقط أجزاء كبير من السقف في المول على الأرض، مع تواجد عدد من الأشخاص، فيما لم يتم صدور أي بيان أو تصريح حول الواقعة.

وحتى الأن لم يتبين وقوع إصابات أو عدم وقوع إصابات، وسوافيكم بالتفاصيل.