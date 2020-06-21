شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الغرامات على التجمعات العائلية رغم العودة للحياة الطبيعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، على استمرار فرض الغرامات على التجمعات العائلية.

وكانت وزارة الداخلية حددت غرامة 10 آلاف ريال للتجمعات العائلية في المنازل والاستراحات ونحو ذلك لأكثر من 50 شخص.