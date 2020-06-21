5 خطوات عليك فِعلها حال مخالطتك لشخص مُصاب بفيروس كورونا

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضحت وزارة الصحة، الخطوات التي يجب على الشخص أن يفعلها حال خالط أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد. أوضحت وزارة الصحة، الخطوات التي يجب على الشخص أن يفعلها حال خالط أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد. وتضمن الخطوات الآتي: • تحميل تطبيق تطمن وإضافة جميع بياناتك. Advertisements • الالتزام بالحجر المنزلي ودعم مخالطة الآخرين لمدة 14 يومًا منذ آخر مخالطة للحالة المؤكدة. • تغطية الفم والأنف في حالة السعال أو العطاس. • الالتزام بغسل اليدين بالصابون أو تعقيمها بالجل الكحولي. • الإبلا حال ظهور الأعراض مثل ضيق التنفس أو سعال أو حرارة إمام عبر التطبيق أو بالاتصال على 937.

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