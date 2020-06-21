شكرا لمتابعة خبر عن القطان: «بيان المملكة لدعم الرئيس السيسي يعكس متانة العلاقات» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أشاد أحمد عبدالعزيز القطان، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية وسفير المملكة لدى مصر سابقًا، ببيان المملكة القوي الذي أصدرته لدعم مصر. أشاد أحمد عبدالعزيز القطان، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية وسفير المملكة لدى مصر سابقًا، ببيان المملكة القوي الذي أصدرته لدعم مصر. وقال "القطان" : " البيان القوي الذي أصدرته المملكة العربية السعودية حيال تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشان ليبيا يعكس متانة وقوة العلاقات السعودية المصرية ". وأضاف: " وبالفعل فإن أمن مصر هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة وأمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن مصر " . Advertisements وأكدت المملكة على أن أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية والأمة العربية بأكملها، مشددة على وقوفها إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القطان: «بيان المملكة لدعم الرئيس السيسي يعكس متانة العلاقات» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.