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وزير الصحة يتفاعل مع سفير نيوزيلندا بعد إجراء فحص كورونا

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

علّق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على إجراء جيمس مونرو، سفير دولة نيوزيلندا لدى المملكة، فحص فيروس كورونا هو وعائلته.

وقال "الربيعة": "سعادة السفير، شكرًا لك على مشاركتك تجربتك الجيدة في الفحص. والحمد لله على سلامتك".

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وكان السفير قد ذكر أنه " في الأسبوع الماضي أُصبت وأفراد عائلتي بما يشبه عوارض الإنفلونزا؛ فقررنا أن نجري فحص ‎كوفيد-19 للتأكد من سلامتنا " ، مؤكدًا على: " تفاني الطاقم الطبي الذي يدير مراكز خدمة درايف ثرو في ‎ على الرغم من حرارة الصيف.. شكرًا جزيلاً " .

وتابع: "سألني الكثيرون عن نتيجة فحص ‎كورونا بعد تغريدتي الأخيرة. حمدًا لله أن النتيجة سلبية".

واختتم: "شكرًا لسؤالكم، وأجدد الشكر لوزارة الصحة".

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