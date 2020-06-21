مواطن يُشجر شارع بأكمله بمجهوده الشخصي (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح المواطن حمدان الشمري، عن قصة تشجيره شارع بأكمله بمجهوده الشخصي، إذ بدأت الفكرة منذ عامين.
وأكد خلال برنامج "ياهلا"، أن جيرانه كانوا مؤيدين للفكرة بشكل كامل ويشكرونه دائمًا، ويصورون ما حدث، ولم تعترض البلدية على شيء
وأضاف أنه زرع "المشمش، الخوخ، البرتقال، اليوسفي، العنب، الورود، الحبب، النعناع"، مؤكدًا أن كلها أثمرت.
وأفاد بأن أهم شيء في الزراعة هي "الموية" فإذا تواجدت المياه تكون جميع الخطوات التالية سهلة.
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