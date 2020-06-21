شكرا لمتابعة خبر عن 7 نصائح من وزارة الصحة خلال الزيارات العائلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجهت وزارة الصحة 7 وصايا إلى المواطنين والمقيمين؛ عند الزيارات العائلية بعد رفع منع التجول.
وقالت الصحة إنه لا بد من تجنب المصافحة وعدم الشعور بالإحراج، الإضافة إلى عدم مشاركة الأدوات الخاصة مثل الأكل والشرب خلال تلك الزيارات، مشددا على أهمية التهوية للأماكن التي تحدث فيها هذه الزيارات.
وطالب بأن يكون العدد محدوداً للغاية ، كما يجب التزام بنظافة اليدين واستمرار تغطية الوجه والفم.
وشدد على أهمية ان يعتذر أي شخص مصاب بالأعراض عن الزيارات العائلية.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 نصائح من وزارة الصحة خلال الزيارات العائلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.