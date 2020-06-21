"الصحة" تعلق على تطبيق الفحص عند مداخل المدن والمناطق

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أوضح متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن المملكة والعالم الأن في مرحلة لا تستدعي فحص الأشخاص عند مداخل المدن والمناطق. أوضح متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن المملكة والعالم الأن في مرحلة لا تستدعي فحص الأشخاص عند مداخل المدن والمناطق. وأضاف "العبدالعالي" أن هذه المرحلة كانت في البداية عندما كانت هناك رغبة في منع الفيروس من الدخول إلى المملكة والانتشار، ولكن الأن تمت السيطرة بشكل أخر؛ موضحًا أن متطلبات هذه المرحلة تختلف عن الأيام الأولى.

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