عريس إنستجرام يظهر في ليلة زفافه ويؤكد كانت "تاريخية" (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أقدم مواطن شاب يُدعى عبدالرحمن، على إقامة عرسًا افتراضيًا عبر "إنستجرام"، فكان حفلًا مميزًا.
وأوضح عبدالرحمن أن كان عاقدًا القران في أواخر 2019، مضيفًا أنه بالاتفاق مع أهل زوجته لم يكن هناك أي تكاليف سوى تكاليف المهر.
وأضاف أن ليلة الزفاف كانت ليلة تاريخية، موجهًا الشكر لأهله وأهل زوجته على موافقتهم، مؤكدًا أنه تم إرسال الذبائح للمقربين وعمل "كوشة" في المنزل.
ووجه رسالة إلى الشباب بألا يترددوا في إقامة الزفاف بهذه الطريقة.
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