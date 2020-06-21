شكرا لمتابعة خبر عن رصد هلال ذي القعدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصد المختصون، اليوم الأحد، هلال شهر ذي القعدة من مرصد تمير الفلكي ومن وحدة الرصد الفلكي بمرصد جامعة المجمعة بحوي سدير.

وبذلك يُصبح اليوم الأحد الموافق 29 من شوال هو المتمم له، وغدًا الاثنين غرة ذي القعدة.