شكرا لمتابعة خبر عن رصد هلال ذي القعدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):رصد المختصون، اليوم الأحد، هلال شهر ذي القعدة من مرصد تمير الفلكي ومن وحدة الرصد الفلكي بمرصد جامعة المجمعة بحوي سدير.
وبذلك يُصبح اليوم الأحد الموافق 29 من شوال هو المتمم له، وغدًا الاثنين غرة ذي القعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر رصد هلال ذي القعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.