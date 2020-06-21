شكرا لمتابعة خبر عن امتناع صالونات حلاقة عن العودة للعمل بالرياض رغم السماح لهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): شهدت الرياض اليوم امتناع عدد من صالونات الحلاقة عن العودة إلى عملهم وإعادة فتح المحال رغم السماح بإعادة الفتح. شهدت الرياض اليوم امتناع عدد من صالونات الحلاقة عن العودة إلى عملهم وإعادة فتح المحال رغم السماح بإعادة الفتح. ووثقت صورا عدد من الصالونات المغلقة في أول أيام العودة للحياة الطبيعية. وتوقع البعض أن سبب إغلاق هذه الصالونات هو تخوفهم من عدم القدرة على السيطرة على الزبائن والحد من انتشار الفيروس.

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