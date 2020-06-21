شكرا لمتابعة خبر عن حمود الحربي يوضح السلع المستثناة من تطبيق الـ15% ضريبة القيمة المضافة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف حمود الحربي المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل، السلع المستثناة من تطبيق الـ15% ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت خلال مداخلة له عبر برنامج "ياهلا"، أن السلع المستثناة هي التأجير السكني وبعض الخدمات المالية التي تقوم على هوامش ربح ضمنية، والنقل الدولي وبعض الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد أن الضريبة ستطبق ضريبة على كل السلع المحلية والمستوردة.

يذكر أن رفع الضريبة سيتم بدءًا من 1 يوليو القادم.