شكرا لمتابعة خبر عن 4 مخالفات للمنشآت بشأن ضريبة القيمة المضافة يجب الإبلاغ عنها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أبرز مخالفات المنشآت في ضريبة القيمة المضافة التي تستدعي تقديم بلاغ عن طريق قنوات التواصل. أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أبرز مخالفات المنشآت في ضريبة القيمة المضافة التي تستدعي تقديم بلاغ عن طريق قنوات التواصل. والمخالفات هي: 1. فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على السلع والخدمات المعفاة أو الخاضعة بنسبة 0%. Advertisements 2. تزوير الشهادة الضريبية. 3. فقدان بعض المعلومات بالفاتورة مثل (اسم المتجر أو الرقم الضريبي أو التاريخ أو خانة مبلغ ضريبة القيمة المضافة). 4. فرض ضريبة القيمة المضافة من منشأة غير مسجلة في النظام الضريبي. وأكدت أنه يمكن تقديم البلاغ من خلال الموقع الرسمي عبر الرابط هنــــــا وتطبيق vat، أو الاتصال على 19993 .

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