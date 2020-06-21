أعرف أحدث تردد TOYOR ALJANAh 2020 على القمر نايل سات وأستمتع بأفضل أغاني الأطفال

تردد قناة طيور الجنة الفضائية المتخصصة للأطفال، من أهم الترددات التي يتم البحث عنها من قبل أولياء أمور الأطفال، الحريصون على أن يستمع أبنائهم لمحتوى ممتاز يعرفهم أصول دينهم الصحيح والسلوك الحميد، من خلال كلمات أغاني بسيطة يستطيع الطفل أن يفهمها ويرددها، فمنذ أن انطلقت القناة عام 2008، وهي أهم قناة متخصصة للأطفال، وتستحوذ على النصيب الأكبر من المشاهدة من خلال الأطفال في كافة أقطار الوطن العربي.

قناة طيور الجنة هي قناة مجانية مفتوحة تبث برامجها على مدار 24 ساعة يومياً، انطلقت رسمياً يوم 25 من شهر يناير عام 2008، تبث من مدينة عمان بالأردن على القمر المصري النايل سات عبر التردد التالي.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز طيور الجنة 11393 نايل سات V 27500 طيور الجنة 11315 نايل سات V 27500

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020

تعتمد القناة في كل أغانيها على الأطفال، فهم من يقومون بأداء الأغاني بصحبة مالك القناة خالد مقداد، ومنذ عام 2008 كان يشارك أبنائه، ” المعتصم بالله ألمقداد، الوليد مقداد، جنى ألمقداد، جاد ألمقداد، اياد ألمقداد” أداء الأغاني، وبعد أن صاروا الآن شباب أصبح يعتمد على أطفال آخرين منهم، ” مؤمن الجنايني، ليليان السبلاوي، جيوان السبلاوي، وآخرون”.

قناة طيور الجنة الجديدة

يمكن لجميع الأطفال الاستمتاع بأغاني وبرامج طيور الجنة من خلال المواقع التالية.

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