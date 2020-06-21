7sRy Plus| يلا شوت ريال مدريد Real Madrid بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد Yalla Shoot كورة ستار .. Hadaf هدف أول في الطريق

حصري يلا شوت ريال مدريد بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد لايف أون لاين Real madrid Yalla shoot كورة ستار يلا شوت الريال يوتيوب، يحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره ريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد، بملعب أنويتا، ضمن منافسات الأسبوع اللذي يحمل الرقم 30 من الليجا الإسبانية، في مباراة تقام بدون جماهير كالمعتاد مؤخرا، ويحتل ريال مدريد مقعد الوصافة بجدول ترتيب الليجا وفي رصيده 62 نقطة، خلف برشلونة المتصدر (65 نقطة).

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رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد، يلا شوت ريال مدريد بث مباشر الآن تابع كورة ستار، bein sport الآن بلس ماتش ريال مدريد وسوسيداد مباشر حصري بدون تقطيع، أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، التشكيلة الأساسية لخوض مواجهة ريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 30 من الليجا، وشهدت التشكيلة غياب البلجيكي إيدين هازارد، بينما شارك أساسيًا لأول مرة بعد عودة النشاط الكولومبي خاميس رودريجيز.

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كورة لايف بث مباشر ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم Liga Yalla Shoot الاسطورة ريال مدريد بث مباشر وحصري على موقع معاك يا وطن ومن المعلوم للجميع أن لقاء اليوم هام للميرنجي مدريد حيث يقاتل ريال مدريد خلال مباراة اليوم لتحقيق الفوز، والقبض على صدارة الدوري الإسباني، بعد هدية برشلونة بسقوطه في فخ التعادل خلال مواجهته الأخيرة أمام إشبيلية بنفس الجولة.