نستعرض DIREct: قيامة عثمان الحلقة 19|| مسلسل قيامة عثمان ATV اليوم وجوندوز يكشف مخطط عمه دوندار

من المعروف أن الكثير يبحث عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة الجديدة 19 والتي من المقرر عرضها الأربعاء القادم على شاشة قناة atv التركية التي تصدر البحث عن ترددها فترات كتيرة لكافة مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الاثارة الكبيرة التي يشهدها مسلسل المؤسس عثمان ابن ارطغرل، حيث استمر عشاق العمل الدرامي التاريخي قيامة ارطغرل في متابعة الدراما التركية الاسلامية والتي لاقت نجاحا كبيرا في مختلف الدول.

قيامة عثمان 19

وينتطر الجميع قيامة عثمان 19 بعد الأحداث المشوقة التي حدثت في الحلقة السابقة بعد عودة دوندار لقبيلته مع زوجته وابنته حيث عرف منها ما فعلته بعد ذهابها لبالغاي ومقابلته مع جوندوز، وشهد مسلسل قيامة عثمان عدم تواجد سامسا ويانيز وهذا تأكيد لما دارت حوله الأخبار في الأسابيع الأخيرة عن انسحاب الممثل القائم بهذا الدور من العمل لأجل غير مسمى.

مسلسل قيامة عثمان

وفاجئ محمد بوزداغ مؤلف المسلسل الجميع في بث مباشر قام به بالتأكيد على استمرار العمل الفني للعرض والحلقات واعلانه عن عدم عودة أرطغرل في الحلقات القادمة وأن دوره انتهى من المسلسل وهو ما لاقى صدمة كبيرة بين المتأملين في ظهوره مرة أخرى.

قيامة عثمان الحلقة 19 التاسعة عشر

تشهد الحلقة عودة عثمان إلى القبيلة بعد معرفته أن عمه دوندار حاول الحصول على الأميرة البيزنطية وتهريبها، ويغيب عن المسلسل بعض الممثلين بسب فيروس كورونا.