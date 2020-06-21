الآن| رابط تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة للحصول على منحة وزارة القوى العاملة GranT قيمة 500 جنيه .. الاستمارة الالكترونية

هنا نعرض رابط تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة للحصول على منحة وزارة القوى العاملة 500 جنيه حيث، يقوم الكثير من أصحاب العماله الغير منتظمه بالدخول على استمارة الحصول على المنحة والتسجيل في موقع وزارة القوى العاملة، بعد اعلان الحكومة المصرية وجود منحة بشكل استثنائي للتخفيف عن كاهل العمال المتضررين من حزمة الاجراءات الأخيرة وتعويضا عن الضرر الذي أصابهم نتيجة التوقف عن العمل بعد الخوف الكبير من انتشار وباء فيروس كورونا في أرجاء مصر.

تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

وعن تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة يمكن لجميع أصحاب من يندرجون في فئة العمالة المؤقتة الدخول لموقع وزارة القوى العاملة والبدء في تسجيل البيانات الخاصة بهم من رقم قومي واسم وغيرهم، حتى يستطيعوا صرف المنحة التي أعلن عنها الوزير محمد سعفان، وتم تفعيل استمارة على موقع جوجل لتتحمل الضغط الكبير من قبل المواطنين في الساعات الأخيرة.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

ونوهت وزارة القوى العاملة في رسالة واضحة ” أنه حرصا منها سلامة العمالة الغير منتظمة و لمن يرغب في تسجيل بياناته من العمالة غير المنتظمة، أن التسجيل الكترونيا، وأنها تحذر الوزارة جموع المواطنين من الانصياع لمن يتحدث عن ارسال البيانات عبر خدمة ” الواتس اب “.” وللدخول على رابط تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة “من هنا مباشرة “،، وكتابة الاسم الرباعي ثم الرقم القومى كاملا ورقم المحمول ومن ثم اختيار المحافظة التي يسكنها وغيرها من البيانات.