ضبط تردد قناة مصر التعليمية على النايل سات لمتابعة المواد التعليمية لكافة المراحل الدراسية – جدول مواعيد البرامج

قناة مصر التعليمية، هي إحدى القنوات الفضائية التابعة لشبكة قنوات النيل المتخصصة، وهي تهتم بالجانب التعليمي لكافة المراحل الدراسية، من خلال مجموعة من البرامج الدراسية المتنوعة على مدار الساعة، وقد زاد البحث عن ترددها بشكل كبير في الأونة الأخيرة، بعد قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين ابتداءاً من الأحد 15 مارس، في إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا، وما استدعى ذلك من تساؤلات من جانب الأسر المصرية لتعويض ابنائهم عن فترة الإنقطاع عن المدارس في مراجعة المناهج التعليمية قبل بدء امتحانات نهاية العام.

المناهج الدراسية على قنوات مصر التعليمية

تقدم قناة مصر التعليمية دروس متخصصة لكافة المراحل التعليمية عل مدار الساعة، حيث تقوم بعرض المناهج كاملة للطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وذلك حتى يتثنى للطلاب مراجعة دروسهم التعليمية بإنتظام من المنزل ولتعويض ما فاتهم من مناهج خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس.

يذكر أن ما تقوم به مصر حالياً من تفعيل أسس التعليم الإلكتروني عن بعد، يأتي في إطار الحرص على سلامة الطلبة والطالبات، وتوافقاً مع ما اتخذته فرنسا من قرار تعليق الدراسة قبل أيام واستبداله بالتعليم من خلال الدروس التعليمية عبر شاشات التلفزيون، حيث صرح المخرج محمد السيد هدسي المخرج بقنوات مصر التعليمية، أنه يتم دراسة تقديم الدروس التعليمية للطلاب على شكل حصص دراسية مشابهة للمدرسة، مع تكثيف الجهود لوجود أداة اتصال مباشرة مع الطلاب لتلقي الإستفسارات والأسئلة على مدار الساعة.

تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمتابعة المناهج الدراسية

قناة مصر التعليمية يمكن متابعتها من خلال التردد الخاص بشبكة قنوات النيل المتخصصة والتي تبث جميعها عبر تردد واحد على قمر النايل سات، وتحمل القناة اسم “EDU 1 “، على أجهزة استقبال القنوات.

Advertisements

القمر التردد معدل الترميز نايل سات 11757 H 27500

يتم بث برامج قناة مصر التعلية على مدار الساعة بدون انقطاع، ويكون البث المباشر لمدة 10 ساعات، والساعات الأخرى تقوم القناة بإعادة البرامج التعليمية، وتشمل خطة البرامج للقناة دروس لتغطية كافة المناهج الدراسية بداية من الصف السادس الإبتدائي وحتى الثالث الثانوي، وفيما يخص المراحل التعليمية قبل الصف السادس الإبتدائي فيتم تقديم برامج أطفال تعليمية خاصة بها، حيث أنها تتبع لنظام التعليم الحديث الخالي من الإمتحانات حتى الصف الثالث الإبتدائي.

مواعيد عرض البرامج الدراسية على قناة مصر التعليمية لمختلف المراحل