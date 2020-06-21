صرف المرحلة الثانية منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنيه “منحة القوى العاملة”

غدًا الأحد الموافق 26 أبريل سوف تبدأ وزارة القوى العاملة بصرف منحة 500 جنيه من أجل العمالة الغير منتظمة وذلك عن الفئة التي تخلفت عن صرف الدفعة الأولى وتلك الفئة المتضررة من الأمراض المنتشرة مؤخرًا، على أن يتم فتح باب دفع الدفعات الجديدة بداية من الغد وحتى يوم الخميس القادم الموافق 30 أبريل، وسوف يتم إرسال رسائل نصية إلى جميع المستحقين وتخلف موعد الصرف عن الدفعة الماضية.
تفاصيل صرف المرحلة الأولى
أماكن صرف منحة العمالة غير المنظمة : وتم الصرف من خلال مكتب البريد أو فرع البنك الزراعي المصري الذي جاء في الرسالة كما جرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية بوضع آليات صرف لتجنب وجود تكدس وتتمثل في:
- تخصص 4 ألاف منفذ للبريد على مستوى الجمهورية.
- استخدام 600 مدرسة في بعض المحافظات للصرف من خلالها.
- فروع البنك الزراعي المصري لصرف منحة العمالة غير المنتظمة.
- وبلغ عدد الذين قاموا بتسجيل أنفسهم على الاستمارة المخصصة للعمالة غير المنتظمة بالموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة مليون و900 ألف استمارة، ووفقا لوزارة القوى العاملة.
- تم فحص الطلبات واستبعاد قرابة 500 ألف غير مستحقين طبقا لمعايير استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة.