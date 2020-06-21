New: قيامة عثمان 23 مترجم على قصة عشق Episode .. في المؤسس عثمان ما الذي يمنعه من التخلص من عليشار بعد حصاره

نتابع معكم أحداث مسلسل قيامة عثمان 23 الحلقة الجديدة مترجم على قصة عشق 3SK التي قد ازداد معدل البحث عنها بصورة مكثفة فور صدرو البرومو الثاني لها على اليوتيوب بسبب ما تم عرضه من مشاهد مثيرة فيها بعد القاء القبض على علي شار واقتيادة للقبيلة واهانته بعد ما أوقع فيه المؤسس عثمان خلال الحلقات الماضية واستمراره في تعاونه مع المغول الذي قد زاد عن الحد بل ومكيدته لاجلاء جوندوز من على فرو القبيلة.

مسلسل المؤسس عثمان

أحداث كبيرة نتابعها في مسلسل قيامة عثمان ح 23 فتبدأ الحلقة بالوداع الحار بين عثمان وزوجته بالا التي عقد عليها القرات في نهاية الحلقة الماضية عقب الرؤيا العظيمة التي رآها وقصها على والدها الذي ابتسم وأكد أنه قد حان الوقت الذي من الممكن أن يعطيه له ابنته، ويخرج عثمان مسرعا مع جنوده للإيقاع بالخخونة عمه وزوج ابنة عمه “عليشار” وأيضا بهادير في الغابة قبل وصول كيغاتو القائد المغولي.

قيامة عثمان 23

ويتترقب المشاهدين الحلقة 23 من مسلسل قيامة عثمان “المؤسس عثمان” منذ الأسبوع الماضي، ونستكمل لكم الأحداث حيث تحدث المعركة وينجح رفقاء عثمان في محاوطة الجمع ويتم القبض على الثلاثة ” علي شار، دوندار، بهادير” فالأول هو من يرديه عثمان بشدة بسبب ما فلعه لباتور وخيانته المستمرة بالتعاون مع قلعة هليسار وصوفيا ومن جهة أخرى مع المغول والآخرين لخيانتهم ومحاولتهم انتزاع سيادة القبيلة والتخلص من جوندوز.