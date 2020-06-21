نتيجة مباراة ريال مدريد وايبار الدوري الاسباني وثلاثية نظيفة تهز شباك الإيبار

مباراة ريال مدريد وإيبار في الدوري الاسباني اليوم عبر قناة beIN Sport HD الرياضية الشهيرة،ونتابع معكم لحظه بلحظه المباراة المرتقبة الآن في الاسبوع الثامن والعشرون من الدوري الاسباني 2020 الذي تم بثه من جديد بعد الإيقاف الذي طال بسبب فيروس كورونا ويتابع ريال مدريد الآن مباريات الدوري الاسباني حيث احتل الترتيب الثاني في الدوري بعد برشلونة الذي فاز في مباراة أمس واصبح متقدم على الريال بخمس نقاط كامله ونتابع معكم لحظة بلحظة أحداث مباراة ريال مدريد وإيبار اليوم الاحد.

RealMadrid vs Eibar

تقام مباراة ريال مدريد وإيبار اليوم الاحد 14/6/2020 في الدوري الأسباني وتبث مباراة ريال مدريد وإيبار في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهره ، عبر قناة beIN Sport HD الرياضية اليوم بالدوري الاسباني الاسبوع الثامن والعشرون الساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت السعودية ،كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وإيبار اليوم yalla shoot في مشاهدة مباريات الدوري الاسباني 2020

نتيجة مباراة ريال مدريد وإيبار

انتهت مباراة ريال مدريد وإيبار في الدوري الاسباني 2020 الجوله الثامنة والعشرون بفوز الريال بثلاث أهداف نظيفة مقابل هدف واحد أحرزه الايبار في شباك الريال وأحرز راموس هدف أكثر من رائع في الدقيقة 31 من الشوط الأول من المباراة.