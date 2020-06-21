تابع PLus: بث مباشر ريال مدريد وريال سوسيداد يلا شوت KOrA sTar الريال وريال سوسيداد بث مباشر كورة لايف ونهاية الشوط الأول

كورة ستار real madrid ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر كورة ستار kora star مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر، يلتقي اليوم ريال مدريد مع فريق ريال سوسيداد في مباراة نارية بعدما تعادل البارسا في مباراة الجولة الحالية، وهذا يعُطي الفرصة لفريق ريال مدريد من أجل التفوق واعتلاء الصدارة مرة أخرى ولو كان متساوياً مع النقاط مع برشلونة، وفي مباراة اليوم نتساءل هل ينجح زيدان بتشكيلته في الحصول على الثلاث نقاط أم يكن لفريق ريال سوسيداد رأي آخر؟.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

ريال سوسيداد وريال مدريد بث مباشر yalla shoot يلا شوت KORA EXTRA كورة اونلاين، ولا ننسى أن مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد انتهت في الدور الأول بفور الفريق الملكي بثلاثية مقابل هدف وحيد، وتنطلق مباراة اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشرة بتوقيت السعوية وثامنة بتوقيت جرينتش، ويُعلق على أحداث وجريات اللقاء الكابتن يوسف سيف على قناة bein sports hd 3.

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مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر الأسطورة livehd7 في العارضة بث مباشر ريال مدريد وريال سوسيداد تكتيك كورة kora online ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر، لم يتوقع زيدان المدير الفني للملكي أن يمنحه برشلونه الفرصة للتصدر على طبق من ذهب لذا فقد كانت تصريحاته بأن الفوز سيكون من نصيب البارسا على اشبيلية في اللقاء الذي جمعهما، ولكن كرة القدم لا تعرف المستحيل، فينتظر اليوم عشاق البارسا وعشاق ريال مدريد نتيجة اللقاء كلٌ على حسب أمنيته.

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الدقيقة 3: انطلاق المباراة وريال مدريد يُحاول تسجيل الهدف الأول من البداية لضمان الصدارة.

الدقيقة 22: التعادل سيد الموقف حتى الآن مع هجمات متبادلة على مرمى الفريقين في محاولة للتقدم.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف والريال يُهدر فرص للتقدم أكثر من مرة