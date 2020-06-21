برشلونة يحتل الصدارة ويفوز على مايوركا برباعيه نظيفه في الجولة 28 من الدورى الاسباني

مباراة برشلونة وريال مايوركا الدوري الأسباني 2020 حيث يلاقي فريق البارسا اليوم منافسه ريال مايوركا في الأسبوع الثامن والعشرون من الدوري الأسباني وينتظر جمهور ميسي مباراة قوية اليوم منه حيث يحتل برشلونة الترتيب الأول في الدوري الأسباني بعدد نقاط 58 نقطة متقدما على ريال مدريد بفارق نقطتين ودائما ما يبدع برشلونة في مبارياته النهائية ويتم بث مباراة برشلونة وريال مايوركا مباشرة عبر قناة bein sport الرياضية.

مباراة برشلونة وريال مايوركا اليوم

نقدم لكم اليوم في تمام الساعة التاسعة مباراة ريال مايوركا وبرشلونة عبر مجموعة قنوات bein sport الرياضية، وبالتحديد قناة bein sport hd3 ونتابع معكم أحداث المباراة اليوم من خلال موقعنا لحظة بلحظة.

نتيجة مباراة برشلونة وريال مايوركا

انتهت مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الأسباني 2020 الاسبوع الثامن والعشرون بفوز البارسا بأربع أهداف نظيفة، حيث سجلت برشلونة هدفين في الشوط الأول من المباراة وهدفين في الشوط الثاني من المباراة كان أقواهم الهدف الرابع في الدقيقة تسعين من الشوط الثاني من المباراة بقدم ليونيل ميسي.