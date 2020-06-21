تردد قناة mtv اللبنانية 2020 على النايل سات والعرب سات – احداثيات تردد إم تي في الفضائية اللبنانية آخر أخبار لبنان

قناة أم تي في الفضائية، هي قناة لبنانية متنوعة تقدم محتوى متباين من الأخبار الفنية والسياسية والترفيهية بشكل مستمر على مدار الساعة، تختص بالشأن اللبناني وبإلقاء الضوء على نجوم لبنان والقضايا الإجتماعية والتي يهم المواطن اللبناني التعرف عليها، في إطار بثها المستمر عبر قمري العرب سات والنايل سات على مدار الـ 24 ساعة بدون توقف، وبدون حاجة لإشتراكات أو تشفبر، حيث توفر قناة mtv اللبنانية البث المجاني للمتابعين في مختلف أنحاء العالم العربي ومنطقة الشرق الأول.

تتخذ قناة mtv اللبنانية الطابع السياسي في بعض الأحيان، فهي مملوكة لرجل الأعمال غابريال المر، وقد بدأ بثها للمرة الأولى في عام 1991 بمنطقة النقاش بأحد ضواحي بيروت العاصمة، وفي عام 2020 أُغلقت القناة بحكم قضائي وتم إعادة فتحها من جديد منذ عام 2009 وحتى الآن، وهي تحظى على نسبة مشاهدة مرتفعة داخل لبنان وخارجه، وزاد البحث عن ترددها في الفترة الأخيرة وهو ما ننشره في السطور القادمة.

تردد قناة mtv اللبنانية 2020 على النايل سات والعرب سات