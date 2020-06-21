EasY: كيفية الحصول على كود الطالب studea.emis.gov.eg|| الاستعلام عن أكواد الطلاب الصف الأول والثاني الثانوي منصة الامتحان

كود الطالب والاستعلام عنه من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، إذ يبحث الآلاف من الطلاب على مستوى الجمهورية عبر محرك البحث عن كود الطالب التي أعلن عنه الدكتور طارق شوقي، إذ أقر الوزير بأنه مهم لجميع الطلاب للدخول على منصة أدمودو التعليمية لتقديم البحث وكذلك للدخول لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

كود الطالب

نستعرض اليوم خلال موقعنا معاك يا وطن طريقة الحصول على كود الطالب، إذ قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق الموقع الرسمي الخاص بالأكواد لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية، إذ يستخدمه الطلاب من الصف الثالث الإبتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، حيث أقر وزير التربية والتعليم قرار تعليق الدراسة واستبدال عملية التقييم إلى أبحاث باستثناء الصفين الأول والثاني الثانوي.

الاستعلام عن كود الطالب

يمكن الاستعلام عن كود الطلاب بسهولة عن طريق الدخول إلى موقع الوزارة بالطريقة التي نقوم بشرحها في الموضوع.

الدخول على موقع الحصول على كود الطالب من هنا

إدخال الرقم القومي المُكون من 14 رقم

ادخال بيانات تاريخ الميلاد الخاص بالطلاب

كتابة المحافظة التي يقطن بها

ادخال النوع إما ذكر أو أنثى للطلاب.

الضغط على تسجيل الدخول للحصول على كود الطالب.

كود الطلاب والدخول على ادمودو

يمكن الدخول على أدمودو لتقديم البحث بعد وضع كود الطالب عليه، إذ خصصت الوزارة موقع ادمودو للدخول عليه وتسليم الأبحاث للمراجعة والتقييم، ويتم استخدام كود الطالب بدلاً من اسمهم حتى لا يتعرف المعلم عليهم أثناء المراجعة مما يضمن حق الطالب في تقييم عادل.