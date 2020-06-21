التوقعات لأسعار البنزين الجديدة أبريل 2020 التي سيتم العمل بها فور أقرارها من اللجنة الفنية المختصة

أسعار البنزين الجديدة من أهم موضوعات البحث الآن والتي سنقدمها لمتابعينا الأعزاء من خلال موقعنا معاك يا وطن، التي سيتم تطبيقها أعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 1/4/2020 وحتى نهاية شهر يونيه 2020، بعد أن أقرت الجنة الفنية المختصة بمراجعة الأسعار بصورة ربع سنوية “كل 3 شهور”، الأسعار الجديدة للوقود والتي سنعرضها عليكم داخل المقال.

تقوم الجنة الفنية المختصة بمراجعة أسعار الوقود، بمراجعة الأسعار كل 3 شهور، ولها الصلاحية الكاملة في تحريك الأسعار بمقدار 10% أرتفاعاً وهبوطاً.

التوقعات لأسعار الوقود الجديدة أبريل 2020

النوع الوحدة السعر قبل التخفيض السعر بعد التخفيض بنزين 95 ليتر 8.75 7.75 بنزين 92 ليتر 7.75 6.75 بنزين 80 ليتر 6.50 6.00 السولار ليتر 6.75 6.15 الكيروسين ليتر 5.50 5.10 بوتاجاز 12.5 كجم أسطوانة 65.00 60.00 بوتاجاز 25 كجم أسطوانة 130.00 125.00 غاز طبيعي للسيارات متر مكعب 3.50 3.20

سعر البنزين الجديد في مصر

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كانت الحكومة المصرية قد أقرت سعر برميل النفط، في الموازنة الحالية 2019/2020 بسعر 67 دولار للبرميل، مما كان يسبب للحكومة إرهاقاً كبيراً في دعم المواد البترولية، كان يقدر الدعم 52 مليار جنية، ومع أنهيار أسعار البترول في الوقت الحالي، والتي وصل سعر البرميل إلي 23 دولار للبرميل، ستوفر الحكومة قيمة الدعم الخاص للوقود، وتوجهه في برامج حماية للمواطن، مثل برنامج تكافل وكرامة، ودعم السلع التموينية.

أسعار البنزين الجديدة في مصر اليوم

صرح محافظ البنك المركزي المصري / طارق عامر، أن فاتورة استيراد المواد البترولية ستنخفض بمقدار 4 مليار دولار، في موازنة العام الحالي 2019/2020، بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، بسبب تراجع الطلب على البترول نتيجة فيروس كورونا المستجد.

تعرف على سعر البنزين الجديد

تتكون اللجنة الفنية المختصة بتحديد أسعار الوقود في مصر من، ممثلين عن وزارة البترول المصرية، والهيئة المصرية العامة للبترول، والثروة المعدنية، ووزارة المالية المصرية.