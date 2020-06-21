تردد قناة اي تي في ATV التركية 2020 الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 23

نعرض لكم اليوم تردد قناة اي تي في التركية ATV القناة التركية الأكثر بحثا على الإطلاق الآن ، وذلك بسبب عرضها الحصري لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 14 المسلسل الذي سجل أعلى نسبة مشاهدة في الوطن العربي بأكمله والمكمل لمسلسل قيامة أرطغرل، وتعتبر قناة ATV التركية من القنوات التلفزيونية الرئيسية في تركيا حيث تبلغ حصتها في السوق 9.11% حسب آخر الاحصاءات وقد بدأ البث بها منذ عام 1992 لتتصدر قائمة القنوات التلفزيونية الرئيسية بتركيا، واستطاعت هذا العام أن تقوم ببث مسلسل قيامة عثمان بشكل حصري بعد أن كانت تبث الأجزاء الأولى من قيامة ارطغرل عبر قناة TRT1 التركية.

تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يمكنكم الآن متابعة المسلسل التركي الأكثر مشاهدة في كافة أرجاء العالم وهو مسلسل قيامة عثمان أو قيامة المؤسس عثمان ، والذي أتي بعد أنتهاء الأجزاء الأولى من ارطغرل والد عثمان مؤسس الدولة العثمانية وقد كان المسلسل محط أنظار واهتمام الكثيرون

تردد قناة ATV على النايل سات التردد معامل تصحيح الخطأ FEC معدل الترميز N الاستقطاب 10796 5/6 27500 V