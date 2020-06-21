LIVE تردد قناة ON SPORT 2020 الرياضية على النايل سات محدث تردد اون سبورت 2020

تردد قناة on sport 2020 ،أحدث تردد قناة اون سبورت 2020 وهى القناة الرياضية المصرية المملوكة لرجل الأعمال الشهير احمد أبو هشيمة وقد أعتادت قناة أون سبورت على تقدم الكثير من المباريات المختلفة مثل مباريات الدورى المصري لكرة القدم ومباريات كأس مصر والعديد من المباريات المختلفة في المجالات الرياضية الأخري، بالإضافة إلى الأستوديو التحليلي القوي الذي تقدمه قناة ON SPORT قبل كل مباراة وعقب إنتهائها ودائما ما يتم إستضافة الكثير من مشاهير الكرة في مصر لمناقشة كافة القضايا الكروية الهامة.

برامج قناة ON Sport 2020

العديد من البرامج الرياضية المفضلة تقدم من خلال قناة اون سبورت الرياضية حيث يشارك باقه كبيره من الإعلاميين المتميزين في المجال الرياضي كالكابتن شوبير والكثير من الرياضيين المتألقين وتقدم العديد من البرامج الرياضية اليومية والاسبوعية منها:

برنامج ستاد مصر .

برنامج خاص مع سيف .

برنامج ستوديو أفريقيا .

برنامج القاهرة أبو ظبي .

برنامج العين الثالثة .

برنامج لقاء حصري .

برنامج ملاعب .

تردد قناة اون سبورت ON Sport HD الرياضية



إليكم آخر تحديث لتردد قناة أون سبورت الرياضية القناة الرياضية الأشهر في مصر والتي يتابعها الملايين من المصريين والتي تعرض عليها العديد من المباريات الهامة التي ينتظرها الملايين من المصريين بفارغ الصبر سواء في الدورى المصري أو في كأس مصر 2020 ، ويمكنكم ضبط التردد بكل سهولة عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة ON Sport التردد معامل تصحيح الخطأ FEC معدل الترميز N القمر أفقي 10853 5/6 27500 نايل سات

تم إيقاف كافة المباريات الرياضية الآن كإجراء إحترازي ضد فيروس كورونا، ولازالت المباريات متوقفة حتى يتلاشي فيروس كورونا الذي انتشر بشكل كبير داخل مصر وندعو الله أن ينتهى الفيروس.