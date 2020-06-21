نظام نور برقم الهوية الوطنية 1441 إعلان نتائج الطلاب برقم الهوية بدون رقم سري

نظام نور 1440-1441، من أحدث الأنظمة الإلكترونية التعليمية، والتي قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بابتكارها، حيث يعمل نظام نور علي تقديم أحدث وأدق الخدمات الطلابية التي تهم كل من الطلاب و أولياء الأمور، وتعمل الوزارة علي تحديث الخدمات التي يقدمها النظام والتي سنوضحها لحضراتكم، كما سنوضح رابط التسجيل بنظام نور لكل من لم يسجل بعد.

خدمات نظام نور 1440-1441 هــــ

يمكن نور أولياء الأمور من تسجيل أبنائهم إلكترونيا بالمدارس من الصف الأول الابتدائي وحتي الثالث الثانوي.

يمكن أولياء الأمور من معرفة نتائج الطلاب كل عام بمنتهي السهولة والدقة.

يمكن اللاجئين وحاملي الإقامة لمدة خمس سنوات بالتسجيل فيه باستخدام رقم السجل المدني.

يمكن أولياء الأمور من معرفة ملاحظات المدرسين على الطلاب، ويقدم نظام تربوي جديد لتطبيقه على الطلاب

يعطي الحق لإدارة المدرسة المتقدم لها الطالب بفرز الطلب جيدا ولها حق القبول أو الرفض.

الآن يوفر نظام نور خدمة النقل المدرسي حيث يسهل لأولياء الأمور الاشتراك في الحافلات التي توفرها وزارة التعليم السعودية واستخراج بطاقة لكل طالب بعد موافقة المدرسة ونقله من المنزل للمدرسة والعكس بسهولة وأمان .

طريقة التسجيل في نظام نور الجديد

يمكن لكل من لم يسجل بعد من أولياء الأمور في نظام نور الجديد بعد الدخول للتسجيل من هنــا، حيث سيتمكن ولي الأمر من تسجيل البيانات المطلوبة بمنتهي السهولة والحصول علي أسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به التي تمكنه من الدخول إلي النظام بكل سهولة وخصوصية.

رابط نظام نور نتيجة الفصل الدراسي الثاني 1441

ظهرت نتيجة الفصل الدراسي الأول 1441 لكافة الطلاب في النراحل المختلفة بالمملكة العربية السعودية ويمكن الآن لكافة الطلاب وأولياء المور الدخول على رابط نظام نور ومعرفة النتيجة .