منصة بيرسون PearSon وطريقة الاستعلام عن كود الطلاب قبل أداء امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني

يستعد طلاب المرحلة الثانوية للامتحانات التي تُقام أونلاين على منصة بيرسون التعليمية التي أطلقتها الوزارة، حيث يستذكر الطلاب دروسهم من أجل الحصول على أعلى الدرجات خلال الامتحانات الخاصة بالترم الثاني، وقد أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي على أن الطلاب يقومون بالدخول على موقع الوزارة من أجل الحصول على كود الطالب قبل الامتحان.

كود الطالب

يقوم الطلاب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من أجل الحصول على الرقم التعريفي الخاص بهم أو ما يُعرف بــــ “كود الطالب” ومن ثم الدخول على منصة بيرسون للوصول إلى الامتحان الخاص بهم، وقد أكدت الوزارة على أن كل طالب له كود خاص به لابد من التعامل معه بجدية وعدم استخدام كود طالب آخر، ويمكن معرفة كود الطالب عن طريق هذا الموضوع.

منصة بيرسون

قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق منصة بيرسون للطلاب من أجل الامتحانات، حيث يقوم الطلاب بالدخول على المنصة “من هنا” أي مكان مُتوفر به اتصال بالشبكة العنكبوتية، ومن ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم ثم كتابة كود الطلاب بعد الدخول والخاص بالمادة التي يقوم بإجراء الامتحان فيها لأداء الامتحان بدون مشاكل على الاطلاق، وقد خصصت الوزارة عدد كبير من الساعات يمكن الدخول في أي منها لأداء الامتحان.