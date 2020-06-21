“أبشر” يوجه رسالة مهمة لكل من قام بهذا الإجراء على حسابه في أبشر

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وجه حساب منصة “أبشر” رسالة مهمة اليوم الأحد لمستخدميه الذين قاموا بتنفيذ “خدمة تجديد رخصة القيادة” خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر المنصة.

وجاء نص الرسالة: عملاءَنا الأعزاء، في حال تنفيذكم لخدمة تجديد رخصة القيادة خلال الـ 24 ساعة الماضية، يرجى التحقق من إتمام التجديد بنجاح عبر خدمة “الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة” وذلك لأن الخدمة كانت قيد التحديث.





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