الداخلية … السماح لقاعات الأفراح بممارسة أنشطتها وفق التالي

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أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية عن السماح لقاعات الأفراح و الإستراحات بالعودة أيضاً للعمل وفق إشتراطات الصحة والعمل بالبروتوكولات الخاصة بذلك و أهمها عدم زيادة الحضور عن ٥٠ شخص وفي حال زاد ذلك العدد سيتم تطبيق لائحة العقوبات الخاصة بالتجمع على الحضور و على مالك المنشأة أيضاً.





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