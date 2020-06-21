بسبب تحديث الخدمة

طالبت منصة «أبشر» أصحاب رخص القيادة المجدَّدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بمراجعة التطبيق للتأكد من نجاح عمليات التجديد، بسبب تحديث الخدمة أمس السبت. وفي بيان عبر الحساب الرسمي للمنصة، قالت «أبشر»: «عملاءنا الأعزاء.. في حال تنفيذكم لخدمة تجديد رخصة القيادة خلال الـ24 ساعة الماضية، يرجى التحقق من إتمام التجديد بنجاح عبر خدمة (الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة)؛ وذلك لأن الخدمة كانت قيد التحديث». اقرأ أيضًا: اعتبارًا من اليوم.. «المرور السعودي»: عودة العمل في مدارس تعليم القيادة

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كانت هذه تفاصيل خبر للتأكد من نجاح عملية التجديد.. «أبشر» تطالب أصحاب رخص القيادة بمراجعة منصتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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