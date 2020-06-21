مصادر لـ «عاجل»: البحث عن مواطنَيْن سقطا من قمة جبل في الباحة ‬

علمت «عاجل» من مصادرها أن الدفاع المدني والجهات المعنية في منطقة الباحة تكثف جهودها للبحث عن مواطنَيْن في العقد الرابع من العمر بعد أن سقطا من جبال خفت ببني صبيان.

وقالت المصادر، إن البحث بدأ من الساعة الرابعة عصرًا وحتى هذا الوقت علمًا بأن المنطقة شديدة الوعورة.

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