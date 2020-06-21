في منطقة شديدة الوعورة
علمت «عاجل» من مصادرها أن الدفاع المدني والجهات المعنية في منطقة الباحة تكثف جهودها للبحث عن مواطنَيْن في العقد الرابع من العمر بعد أن سقطا من جبال خفت ببني صبيان.
وقالت المصادر، إن البحث بدأ من الساعة الرابعة عصرًا وحتى هذا الوقت علمًا بأن المنطقة شديدة الوعورة.
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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ «عاجل»: البحث عن مواطنَيْن سقطا من قمة جبل في الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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