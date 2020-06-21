الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقتين.. ورياح وأتربة على أنحاء متفرقة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الإثنين؛ لافتة إلى نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق، تتخللها سحب رعدية ممطرة على عسير وجازان.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، توقعت «هيئة الأرصاد»، نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، وأجزاء من المنطقة الوسطى)، كذلك على طريق الساحل الواصل ما بين الليث وجازان.

وأشارت الهيئة، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

Advertisements

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 18-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة بين 25-45 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين ونصف.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الاثنين: