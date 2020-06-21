تعرف على خطوات تأسيس بقالة مربحة من «منشآت»

أوضحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» خطوات تأسيس بقالة تُدر ربحًا مجزيًا، مشيرة إلى أربعة أمور مهمة يجب الالتفات إليها قبل البدء في المشروع.

وحددت منشآت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» 4 أمور يجب التأكد منها قبل البدء في تأسيس بقالة منها: موقع البقالة تجاريًا بما يتناسب مع متطلبات البلدية، والتجهيزات والمتطلبات الحكومية، وتوفر البضاعة، وجاهزية مورديها.

ولفتت منشآت إلى ضرورة مراعاة عدد من المعايير عند اختيار موقع أو استئجاره بغرض تأسيس بقالة منها:

1-قريب من المناطق السكنية.

2-مسافة مناسبة عن المنافسين.

3-عقد إيجار لفترات طويلة.

4-دراسة جدوى لطبيعة الحي من حيث عدد السكان والدخل والإنفاق وعدد المنافسين.

5-سهولة الوصول للبقالة.

6-القرب من متاجر تجذب العملاء.

فيما أوضحت منشآت الاشتراطات الإلزامية التي يجب مراعاتها عند اختيار البقالة وتجهيزها وتجهيز البضاعة منها:

1-لا تقل المساحة عن 24 مترًا.

2-يكون في شارع تجاري.

3-توافر مواقف تناسب المساحة كل 50 مترا موقف.

4-عدم تعرض الموقع بشكل مباشر أو غير مباشر لأي مصدر تلوث.

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وأكدت منشآت أن اختيار المنتجات يجب أن يتناسب مع طبيعة المتجر والتعاقد مع الموردين.

ولفتت منشآت إلى بعض المعايير عند اختيار البضاعة منها:

1-تحديد نسبة كل قسم من البقالة.

2-اختيار المنتجات لكل قسم.

3-تحديد المساحة.

4-تحديد الكميات.

5-اختيار المنتجات البديلة.

6-تحديد أسعار البيع.

7-اختيار المنتجات الموسمية.

8-تحديد المدة الزمنية من طلب البضاعة إلى حين الوصول وطلبها بوقت كافٍ.

وعند التعاقد مع الموردين، يجب تحديد أسعار الشراء، والاتفاق على شروط التوريد، والاتفاق على العروض والخصومات، والاتفاق على شروط السداد، والاتفاق على البضاعة أو المعدات المجانية، وفقًا لمنشآت.

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