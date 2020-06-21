«الأرصاد»: تكثيف التفتيش البيئي على مواقع الكسارات بالمدينة المنورة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، استمرار جولاتها الرقابية على مواقع الكسارات بمنطقة المدينة المنورة.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر» شدّدت الهيئة على استمرار فرق التفتيش البيئي بمنطقة المدينة المنورة على مواقع الكسارات، وذلك للتأكد من التزامها بالاشتراطات والأنظمة واللوائح البيئية.

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