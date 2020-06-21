«العجلان» رئيسًا لغرفة الرياض بالإجماع.. وانتخاب «المرشد» و«الراجحي» نائبَين

عقد مجلس إدارة غرفة الرياض اجتماعه الأول في دورته الثامنة عشرة، اليوم الأحد، بمقر الغرفة؛ حيث تم خلال الاجتماع اختيار عجلان بن عبدالعزيز العجلان رئيسًا لمجلس الإدارة بالإجماع، وانتخاب كل من محمد بن عبدالله المرشد ونايف بن عبدالله الراجحي نائبين للرئيس، كما انتخب المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن بن الشيخ ممثلًا للغرفة في مجلس الغرف السعودية.

وعبَّر رئيس مجلس الإدارة عجلان العجلان، عن شكره العميق لزملائه الأعضاء على ثقتهم باختياره رئيسًا للمجلس، معربًا عن أمله أن يتمكن المجلس من مواصلة قيادة غرفة الرياض للنهوض بقطاع الأعمال بمنطقة الرياض، وخدمة الاقتصاد الوطني وبرامج التنمية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.

وأضاف العجلان أن المجلس سيواصل تعزيز دور الغرفة في التفاعل مع متطلبات المرحلة والمتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية والاستثمارية محليًّا ودوليًّا، واستراتيجية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين عبر مسارات رؤية المملكة 2030، وما تبعها من خطوات عملية تبلورت في العديد من القرارات التاريخية والبرامج والمشاريع التنموية العملاقة.

ورحَّب العجلان بانضمام سيدتين إلى عضوية المجلس لأول مرة في تاريخ الغرفة، مؤكدًا أن المرأة السعودية أثبتت قدرتها العالية وتميزها في كافة المجالات، حتى في قطاع الأعمال، مشيدًا بجهود عضوتي المجلس خلود الدخيل ولطيفة الوعلان في تعزيز دور المرأة بقطاع الأعمال.

ونوه العجلان بما تجده غرفة الرياض من دعم واهتمام من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ونائبه، مما كان له بالغ الأثر في تعزيز دور الغرفة في خدمة قطاع الأعمال وخدمة المجتمع المحلي وتعزيز دوره التنموي.

Advertisements

كما عبر نائبا الرئيس المرشد والراجحي عن شكرهما واعتزازهما بثقة أعضاء المجلس بانتخابهما نائبين للرئيس، مشيرين إلى أن المجلس يتطلع بكل الاعتزاز إلى التفاعل مع مقترحات ومطالب رجال وسيدات الأعمال لبناء بيئة أفضل للنهوض بقطاع الأعمال بالرياض.

فيما وجه إبراهيم بن الشيخ، شكره وتقديره لزملائه أعضاء المجلس لثقتهم باختياره ممثلًا للغرفة في مجلس الغرف، مؤكدًا الدور الهام الذي يضطلع به المجلس في خدمة قطاع الأعمال.

اقرأ أيضًا:

التفاصيل الكاملة لخريطة إصابات كورونا الجديدة في بالمملكة.. الرياض تتصدر بـ 668 حالة

بداية من اليوم.. «ملكية العلا»: توفير 4 رحلات أسبوعية من الرياض