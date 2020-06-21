حدد العقوبة حال المخالفة
قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إنّ قاعات الأفراح مشمولة بقرار عودة الحياة الطبيعية في كافة الأنشطة والسماح بحضور المناسبات الاجتماعية كالأفراح والعزاء.
وأكد المقدم الشلهوب، خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا في المملكة، اليوم الأحد، تطبيق البروتوكولات الصحية الخاصة بهذه المواقع بما لا يزيد عدد التجمعات البشرية بها عن 50 فردًا.
وشدد الشلهوب على أنه إذا زاد عدد حضور المناسبة الاجتماعية عن هذا العدد، فإن التجمع سيُطبَّق عليه لائحة الحد من التجمعات، إضافةً إلى معاقبة صاحب المنشأة التي احتضنت المناسبة.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «متحدث الداخلية»: السماح بإقامة الأعراس في قاعات الأفراح بشرط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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