63 معهدا تقنيا تستقبل المتدربين بـ102 برنامج

فصل تدريبي
أوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، أن البرنامج الجديد الذي ستقدمه المؤسسة بدءا من الفصل الأول القادم سيتمثل في برامج تدريبية قصيرة لا تتجاوز مدتها فصلا تدريبيا، موجهة لمختلف شرائح المجتمع من الرجال في عدة تخصصات فنية متنوعة، منها الحاسب الآلي، الإنشاءات المعدنية، الكهرباء الصناعية، الرسم المعماري، الإلكترونيات، صيانة الجوال، صيانة المصاعد، وذلك في 63 معهدا بمختلف مناطق المملكة.
شهادة معتمدة
أكد الفهيد أن هذه البرامج التي يبلغ عددها حوالي 102 برنامج تدريبي ستسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمعاهد، ورفع ثقافة العمل التقني والمهني في أوساط المجتمع، وإتاحة الفرصة للراغبين في مواصلة مسارهم التدريبي، وزيادة المستوى المهاري لتلبية احتياجات سوق العمل، حيث سيحصل بموجبه المتدرب على شهادة إتمام برنامج تدريبي معتمدة من المؤسسة.
رفع مهارات
أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حرص المؤسسة التام على الاستثمار الأمثل لمنشآت المعاهد بالفترة المسائية، لتطوير ورفع مهارات الموظفين في القطاع الحكومي أو الخاص ممن هم على رأس العمل، إضافة إلى سعيها إلى نشر ثقافة العمل في المجال التقني والمهني من خلال تلك البرامج التي تقدمها. يذكر أن التسجيل في هذه البرامج سيبدأ بتاريخ 4/ 11/ 1441، الموافق 25/ 6/ 2020، من خلال بوابة القبول الموحد عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
مجالات تدريبية
الحاسب الآلي
الإنشاءات المعدنية
الكهرباء الصناعية
الرسم المعماري
الإلكترونيات
صيانة الجوال
صيانة المصاعد
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