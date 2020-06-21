إطار تنظيمي لمشروع التطوير المهني التعليمي

مشاركة فاعلة
تأتي المرحلة الثالثة من المشروع استكمالا لمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي في مرحلتيه السابقتين، الذي شمل جميع مناطق ومحافظات المملكة، وبمشاركة فاعلة من الجامعات السعودية، حيث يهدف المشروع إلى رفع مستوى الأداء المهني في ضوء المعايير المهنية للمعلم للإسهام في تجويد نواتج التعلم، وتقديم برامج تخصصية عامة متنوعة وفق احتياجات التطوير المهني.
متطلبات الترقية
يركز المشروع على دعم شاغلي الوظائف التعليمية للحصول على نقاط التطوير المهني، واستيفاء متطلبات الترقية، وتعزيز ثقافة التطوير المهني لإيجاد لغة مهنية مشتركة بين التربويين، إضافة إلى دعم الجاهزية للتعليم والتعلم من بداية العام الدراسي، وتهيئة المعلم الجديد للممارسة المهنية التربوية والتعليمية.
ويستثمر المشروع الخبرات النوعية لدى شاغلي الوظائف التعليمية من العائدين من برامج الابتعاث (خبرات، حملة المؤهلات العليا من الماجستير والدكتوراه)، كما يعمل على تحسين قدرات شاغلي الوظائف التعليمية في مجال اللغات.
اكتفاء البرامج
يندرج تحت الإطار التنظيمي للمشروع تخصيص ما نسبته 60 % من البرامج التدريبية في خطة التدريب الصيفي لكل إدارة من الإدارات العامة للتعليم المشاركة بإدارة عمليات التدريب عن بُعد، وما نسبته 40 % من البرامج التدريبية تخصص لإدارات التعليم المرتبطة بها، بحيث تستفيد الإدارة العامة من النسبة المتبقية في حال اكتفاء البرامج من إدارات التعليم المرتبطة، وألا يقل عدد الأيام التدريبية عن يوم تدريبي واحد، أو إجمالي عدد الساعات لا يقل عن 4 ساعات كحد أدنى، ولا تزيد على 3 أيام تدريبية أو إجمالي ساعات لا يزيد على 12 ساعة.
من ضوابط اختيار منصات التدريب
تتمتع بمستوى عالٍ في الأمن السيبراني
تحتوي على الأدوات الأساسية التي يحتاجها المدرب
تمكن المتدرب من تحميل جميع صيغ الملفات
تتوافق مع البرمجيات وأنظمة التشغيل المختلفة
تقديم الحزم التدريبية باللغة العربية وبطريقة ميسرة
تحقيق التفاعلية بين المدرب والمتدرب والمحتوى
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