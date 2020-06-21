الفيصل يستقبل مدير فرع الموارد البشرية

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المعين حديثاً، فهد بن رقوش، يرافقه المدير العام للفرع السابق عبدالله آل طاوي.
وهنأ الأمير خالد الفيصل، ابن رقوش بمناسبة تعيينه، سائلا الله له التوفيق في مهام عمله، كما قدّم شكره لآل طاوي نظير أعماله خلال الفترة الماضية، راجيا له التوفيق في حياته المقبلة.
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