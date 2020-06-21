السعودية اليوم / المحال التجارية بالجوف تستقبل مرتاديها مراعية تطبيق إجراءات صحية تمنع انتشار فيروس كورونا



سكاكا 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

استقبلت المحال التجارية بمنطقة الجوف اليوم, مرتاديها مراعية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس

واتبعت تلك المحلات العديد من الإجراءات الاحترازية مثل فحص حرارة عملائها، والتأكد من التزامهم بارتداء الكمام والقفازات، واتباع التعليمات بترك مسافة لاتقل عن مترين بينهم، مع استخدام المعقمات وتعقيم عربات التسوق وتوفير المعقمات وتطهير مرافق المحلات.

وتجولت عدسة "واس" بالمنطقة داخل عدد من تلك الأنشطة لنقل الصورة التي تظهر التزام الجميع بالتعليمات والتقيد بالإجراءات، ما يعني استشعار المجتمع بالمسؤولية واتباعه للتعليمات للحد من انتشار فيروس كورونا.

// انتهى //

22:57ت م

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سكاكا 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واساستقبلت المحال التجارية بمنطقة الجوف اليوم, مرتاديها مراعية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وسط متابعة فرق رقابية تابعة لأمانة المنطقة.واتبعت تلك المحلات العديد من الإجراءات الاحترازية مثل فحص حرارة عملائها، والتأكد من التزامهم بارتداء الكمام والقفازات، واتباع التعليمات بترك مسافة لاتقل عن مترين بينهم، مع استخدام المعقمات وتعقيم عربات التسوق وتوفير المعقمات وتطهير مرافق المحلات.وتجولت عدسة "واس" بالمنطقة داخل عدد من تلك الأنشطة لنقل الصورة التي تظهر التزام الجميع بالتعليمات والتقيد بالإجراءات، ما يعني استشعار المجتمع بالمسؤولية واتباعه للتعليمات للحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //22:57ت م0273

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