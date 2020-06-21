السعودية اليوم/ أمانة الأحساء تُكثف جولاتها على صوالين الحلاقة والمراكز النسائية بالمحافظة



الأحساء 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

شرعت أمانة الأحساء، في تنفيذ خطط المتابعة الرقابية بدءًا من اليوم، المتزامن مع رفع منع التجول في جميع مناطق ومدن المملكة بشكل كامل وعودة العمل في الأنشطة الاقتصادية والتجارية المحظورة ومنها محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية .

وأشار وكيل الأمانة للبلديات المهندس محمد المغلوث، إلى تكثيف الجولات الرقابية على محال الحلاقة وصالونات التجميل النسائي والمطاعم والمقاهي للتأكيد على تطبيق وتنفيذ الإجراءات والاحترازات والتقيد بـ "البروتوكولات" الوقائية الخاصة بها لكل نشاط، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .

وأكدت المهندس المغلوث، ضرورة التزام محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقرة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص، عبر تطبيق "البروتوكولات" الوقائية المعتمدة، منها إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء قناع الوجه "الكمامة" والقفازات والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة وتوفير وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.

// انتهى//.

21:49ت م

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