السعودية اليوم / وزارة الدفاع تعلن عن فتح باب التسجيل والقبول بالكليات العسكرية لخريجي طلبة الثانوية العامة



الرياض 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع فتح باب التسجيل والقبول بالكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لخريجي طلبة الثانوية العامة ابتداء من بعد غدٍ الثلاثاء حتى يوم الأربعاء الموافق 1441/11/10 هـ.

وأوضحت اللجنة أن على الطلبة الراغبين في الالتحاق زيارة الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة) ( https://afca.mod.gov.sa )؛ للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة.

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21:04ت م

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